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Espreso.tvОбществоРуководитель Украины "неизбежно" приедет в Россию, - Путин

Руководитель Украины "неизбежно" приедет в Россию, - Путин

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в Москву. Это неизбежно, но Россия подождет

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на государственном телеканале "Россия-1", передает Еспресо.TV .

"Я думаю, что это неизбежно, конечно, это произойдет", - сказал Путин, отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.

"Вопрос - когда, но мы подождем", - добавил он.

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