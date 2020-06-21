Руководитель Украины "неизбежно" приедет в Россию, - Путин
21 июня, 2020, 15:06
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в Москву. Это неизбежно, но Россия подождет
Об этом российский президент Владимир Путин заявил на государственном телеканале "Россия-1", передает Еспресо.TV .
"Я думаю, что это неизбежно, конечно, это произойдет", - сказал Путин, отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
"Вопрос - когда, но мы подождем", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
-
-
-
-