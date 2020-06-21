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Espreso.tvОбществоРабочий день с 10:00 и полицейские рейды. Одесса переходит на более жесткий карантин

Рабочий день с 10:00 и полицейские рейды. Одесса переходит на более жесткий карантин


фото: YouTube
С целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 на территории города Одесса, учитывая постановление Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 года № 500, Одесский городской совет принял решение об усилении карантинных ограничений на территории города Одесса с 22 июня 2020 года

Информация об этом появилась на официальном сайте горсовета Одессы в воскресенье, 21 июня, передает Еспресо.TV.

Речь идет о дополнительных мерах по защите здоровья горожан и отдыхающих.

В частности, устанавливается начало работы в десять утра или более позднее время субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельности:

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

почтовая и курьерская деятельность;

временное размещение и организация питания;

страховая деятельность;

образование;

оказание социальной помощи;

искусство, спорт, развлечения и отдых.

На пляжах Одессы физическая дистанция между шезлонгами для отдыхающих должна быть не менее 1,5 м.

Главному управлению Национальной полиции Украины в Одесской области рекомендовано "организовать проведение рейдовых групп с привлечением представителей соответствующих исполнительных органов Одесского городского совета с целью проверки соблюдения карантинных мер в общественном транспорте, торговых точках, выставочных залах, пляжах города Одессы".

При этом в протоколе №24 внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета за 20 июня особенно подчеркивается необходимсть "принять меры по прекращению и запрету осуществления розничной стихийной торговли на пляжах города Одессы и рекреационных зонах" .

Напомним, после вынужденного с экономической точки зрения ослабления введенных весной карантинных мероприятий наблюдается всплеск заболеваемости.

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