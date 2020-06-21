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Espreso.tvОбщество"Взрыв на Позняках. От Зеленского ни слова", - политолог Тарас Березовец

"Взрыв на Позняках. От Зеленского ни слова", - политолог Тарас Березовец

Украинский политолог Тарас Березовец прокомментировал отсутствие реакции на сегодняшнюю трагедию на столичном жилом массиве Позняки со стороны президента Владимира Зеленского

Об этом около 22:00 он написал у себя в Telegram, передает Еспресо.TV .

"Взрыв на Позняках. Погибли люди. От Зеленского ни слова. Не говоря о том, что он обязан был быть там с утра. Зато он успевает подавать в суд на всех, кто его обижает. Как я писал на днях, президента в стране нет. Есть капризный подросток с кучей комплексов", - отметил Березовец.

Ссылаясь на неназванные источники политолог заявил, что Зеленский пока якобы "не в Киеве и даже не в Украине".

"Не удивлюсь", - добавил Березовец.

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