"Рано говорить о каких-то версиях", - глава Нацполиции о взрыве на Позняках

21 июня, 2020, 12:35

Сейчас сложно определить причины утреннего взрыва на столичном жилом массиве Позняки, где повреждено несколько этажей жилого дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5

Об этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил 21 июня 2020 года во время брифинга рядом с местом происшествия, передает Еспресо.TV .

"Рано говорить о каких-то версиях, потому что взрыв произошел 2:0 часа назад", - отметил чиновник.

"Мы еще не провели комплекса экспертиз", - добавил Клименко.

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