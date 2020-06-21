"Рано говорить о каких-то версиях", - глава Нацполиции о взрыве на Позняках
21 июня, 2020, 12:35
Сейчас сложно определить причины утреннего взрыва на столичном жилом массиве Позняки, где повреждено несколько этажей жилого дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5
Об этом председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил 21 июня 2020 года во время брифинга рядом с местом происшествия, передает Еспресо.TV .
"Рано говорить о каких-то версиях, потому что взрыв произошел 2:0 часа назад", - отметил чиновник.
"Мы еще не провели комплекса экспертиз", - добавил Клименко.
- Напомним, взрыв произошел в 10:00 .
- Один человек погиб.
- Сотрудники национальной полиции перекрыли улицы .
- Всех жителей пострадавшего от взрыва 9-этажки в Киеве будет отселено в пансионаты .
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