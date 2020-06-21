"Киевгаз" подтвердил, что перед взрывом на Позняках снимал там счетчики

21 июня, 2020, 23:00

В компании "Киевгаз" подтвердили, что накануне проводили поверку счетчиков в многоэтажке Дарницкого района Киева по адресу ул. Крушельницкой 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, и отметили, что состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным

Об этом сообщила представитель "Киевгаза" Елена Мичурина, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .

По ее словам, накануне в этом доме проводили поверку газовых счетчиков, которая является стандартной обязательной процедурой.

"Не только в этом доме, но и по Киеву ежедневно мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а и в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа "Киевгаза". У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме", - сказала она.

По информации Мичурина, поверка проводится раз в 8 лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика относится заглушка, дальше идет проверка на утечки газа.

На момент пребывания работников газовой компании в доме запаха газа не было, подчеркнула она.

"Ставится своеобразная заглушка, и после этого проверяется наличие на утечку газа. То есть, в тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было", - сказала она.

На вопрос, жаловались ли жители дома, пострадавшего в результате взрыва, на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже.

"Были ли заявки от жителей, нужно уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять", - пояснила она.

По информации Мичурина, причины взрыва невозможно выяснить до момента проведения расследования и предоставления официальных выводов.

"Сообщение (о взрыве, - ред.) мы получили в десятом часу, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, чрезвычайники сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что будет рушиться дальше ", - сказала она.

То есть, из ее слов следует, что сегодня газовикам туда попасть не удалось.

"Все, что сделали мы, - это немедленно отключили поставки ко всему дому, чтобы не ухудшилась ситуация. Сейчас все руководство здесь находится на месте, представители ГСЧС, представители "Киевгаза", и только после выводов этой комиссии можно будет делать выводы о причинах взрыва - или это газ, или взрывчатка, или что-то другое", - добавила она.

Ранее жители киевской многоэтажки, где произошел взрыв сегодня утром писали в сети Facebook, накануне в доме проводилась замена счетчиков, после чего жители пожаловались в "Киевгаз" на запах газа, в компании в свою очередь ответили, что это не является проблемой.