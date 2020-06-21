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Espreso.tvОбществоПосле поражения на досрочных выборах в Раду Зеленский продержится три месяца, - Арестович

После поражения на досрочных выборах в Раду Зеленский продержится три месяца, - Арестович

Президентская партия "Слуга народа" будет не готова к проведению внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, из-за чего Владимир Зеленский может потерять влияние на новый парламент и правительство и, как следствие, в целом на страну

С таким прогнозом политический и военный обозреватель Алексей Арестович выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 20 июня 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"Если он объявит выборы, то будет явный дрейф пророссийского электората, который сначала проголосовал за "ватного" Зеленского. Он перетекает в ОПЗЖ, Шария, который раскручивают как фигуру, и остальные такие проекты. Они убегут туда. Патриоты, наверное, если они были у него, скучкуются, закачаются и перейдут к условному ЕС ( "Европейской солидраности", - ред.) или к другим патриотическим силам. С кем он останется? Какой статус будет иметь "Слуга народа" в следующем парламенте? Никакого", - пояснил эксперт.

После этого начнется противостояние главы государства и новой парламентской коалиции, которое, по мнению Алексея Арестович, действующий президент долго не выдержит.

"Сколько Зеленский пробудет в этом состоянии, даже психологически? Нисколько. Потому что (...) Зеленский руководит страной, которая воюет и, возможно, скоро будет воевать еще больше. В таком состоянии - три месяца и конец. Конец рейтингу, конец аплодисментам, психологический кризис и поехали. То есть дальше - добровольная отставка", - отметил Арестович.

Причиной такого возможного завершения президентской карьеры Владимира Зеленского политолог назвал присущий ему подход к политике как к бизнесу, а не как к управленческой деятельности во имя сохранения, единства и развития нации и государства.

"Политика - это не бизнес и не частное дело. В политике важно уметь работать с оппозицией или, если говорить не политическим языком, а бытовым, это умение работать с врагами напрямую. Это квалификационный признак зрелой политической личности", - подчеркнул Арестович.

  • Как заявлял ранее Арестович, в ноябре 2020 года для Украины в целом и для президента Владимира Зеленского в частности начнется очень сложный в политическом, социально-экономическом и военном измерении период, который может закончиться проведением внеочередных выборов в Верховную Раду.

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