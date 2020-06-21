Опубликовано видео изнутри дома на Позняках в первые минуты после катастрофы

21 июня, 2020, 21:37

Журналисты получили видео жителя 9-этажки на столичных Позняках, в которой в воскресенье, 21 июня 2020, прогремел разрушительный взрыв

Кадры снял один из жителей дома, передает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал.

На кадрах зафиксированы первые минуты после катастрофы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb