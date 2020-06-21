Nissan с детьми врезался в фуру на Днепропетровщине. Есть жертвы

21 июня, 2020, 13:31

Поздно вечером в субботу, 20 июня 2020 года, на 429 км автодороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье, что в Солонянского района Днепропетровской области, произошла автомобильная катастрофа с человеческими жертвами. В том числе среди несовершеннолетних

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Службу спасения "101" в 22:08, рассказывает Еспресо.TV .

По указанному адресу было немедленно направлено дежурное отделение пятьдесят восьмой государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, отмечают в пресс-службе ведомства.

По прибытию спасателей к месту происшествия предварительно установлено, что с грузовым автомобилем DAF, совершавший маневр разворота, на большой скорости столкнулся легковой автомобиль NISSAN Maxima в салоне которого находилось 7 человек, из них 3 ребенка. В грузовом автомобиле находился 1 водитель.

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В результате столкновения погибли 3 человека, из них 1 ребенок: 2 мужчин и девочка.

Пострадало 4 человека, из них 2 ребенка: 2 женщины и два мальчика.

Пострадавших с предварительными диагнозами политравмы в тяжелом состоянии госпитализированы: детей - в областную детскую клиническую больницу, взрослых - в Областную клиническую больницу им. Мечникова.

С помощью гидравлического инструмента тела двух мужчин деблокированы из искореженного автомобиля.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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