Неподалеку Нью-Йорка на 85 году жизни скончался сын Хрущева
Ученый, конструктор, историк, политолог, Сергей Никитич с женой Валентиной с 1991 года жил в США. Его сыновья Илья и Сергей со своими детьми живут в России. Его старший сын Никита, сотрудник газеты "Московские новости", умер в 2007 году от инсульта, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .
Факт смерти Сергея Хрущева по телефону подтвердила его близкая родственница Нина Хрущева, профессор Университета Нью-Скул в Нью-Йорке. Она сказала, что не знает причину его смерти.
Вместе с тем, домашний телефон Хрущевых в Крэнстоне не отвечает.
По неподтвержденным сообщениям ряда изданий, причиной смерти мог стать коронавирус.
Где будет похоронен Сергей Хрущев, неизвестно.
Нина Хрущева высказала предположение, что похоронят его в Крэнстоне.
- Никита Хрущев, его жена Нина и их внук Никита покоятся на Новодевичьем кладбище. Там же установлен камень в память о погибшем на войне летчике Леониде Хрущеве, старшем брате Сергея.
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