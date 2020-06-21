Неподалеку Нью-Йорка на 85 году жизни скончался сын Хрущева

21 июня, 2020, 21:16

На 85-м году жизни в Крэнстоне, штат Род-Айленд, северо-восточнее Нью-Йорке, умер Сергей Хрущев, сын советского лидера Никиты Хрущева и гражданин Соединенных Штатов Америки с 1999 года

Ученый, конструктор, историк, политолог, Сергей Никитич с женой Валентиной с 1991 года жил в США. Его сыновья Илья и Сергей со своими детьми живут в России. Его старший сын Никита, сотрудник газеты "Московские новости", умер в 2007 году от инсульта, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

Факт смерти Сергея Хрущева по телефону подтвердила его близкая родственница Нина Хрущева, профессор Университета Нью-Скул в Нью-Йорке. Она сказала, что не знает причину его смерти.

Вместе с тем, домашний телефон Хрущевых в Крэнстоне не отвечает.

По неподтвержденным сообщениям ряда изданий, причиной смерти мог стать коронавирус.

Где будет похоронен Сергей Хрущев, неизвестно.

Нина Хрущева высказала предположение, что похоронят его в Крэнстоне.

Никита Хрущев, его жена Нина и их внук Никита покоятся на Новодевичьем кладбище. Там же установлен камень в память о погибшем на войне летчике Леониде Хрущеве, старшем брате Сергея.

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