 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНеподалеку Нью-Йорка на 85 году жизни скончался сын Хрущева

Неподалеку Нью-Йорка на 85 году жизни скончался сын Хрущева

На 85-м году жизни в Крэнстоне, штат Род-Айленд, северо-восточнее Нью-Йорке, умер Сергей Хрущев, сын советского лидера Никиты Хрущева и гражданин Соединенных Штатов Америки с 1999 года

Ученый, конструктор, историк, политолог, Сергей Никитич с женой Валентиной с 1991 года жил в США. Его сыновья Илья и Сергей со своими детьми живут в России. Его старший сын Никита, сотрудник газеты "Московские новости", умер в 2007 году от инсульта, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

Факт смерти Сергея Хрущева по телефону подтвердила его близкая родственница Нина Хрущева, профессор Университета Нью-Скул в Нью-Йорке. Она сказала, что не знает причину его смерти.

Вместе с тем, домашний телефон Хрущевых в Крэнстоне не отвечает.

По неподтвержденным сообщениям ряда изданий, причиной смерти мог стать коронавирус.

Где будет похоронен Сергей Хрущев, неизвестно.

Нина Хрущева высказала предположение, что похоронят его в Крэнстоне.

  • Никита Хрущев, его жена Нина и их внук Никита покоятся на Новодевичьем кладбище. Там же установлен камень в память о погибшем на войне летчике Леониде Хрущеве, старшем брате Сергея.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать