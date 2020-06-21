На последних митингах в Беларуси было 270 задержанных

21 июня, 2020, 08:05

МВД Беларуси сообщило о задержании около 270 человек во время акций протеста в пятницу, 19 июня 2020 года

Об этом в воскресенье, 21 июня, со ссылкой на Укринформ передает Еспресо.TV .

"Относительно граждан составлено около 270 протоколов об административных правонарушениях, в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", - говорится в сообщении белорусского МВД.

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В ведомстве напомнили участникам уличных акций о "необходимости соблюдать правила общественного порядка и выполнять требования сотрудников милиции".

В Минске и других городах Беларуси 19 июня прошли "меры солидарности" в поддержку задержанных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах.

Лукашенко бессменно руководит Белоруссией, начиная с 1994 года.

9 августа в Республике Беларусь должны состояться очередные выборы президента.

Вчера, 20 июня, там завершен сбор подписей, необходимых для регистрации кандидатов.

Тремя наиболее рейтинговыми претендентами на пост президента Беларуси от оппозиции является ексголова "Белгазпромбанка", то есть минской филиала российского "Газпромбанка", Виктор Бабарыко , харизматичный видеоблоггер Сергей Тихановський и ІТ-разработчик Валерий Цепкало. Сейчас Бабарыко и Тихановський находятся под стражей по политически мотивированным обвинениям.

Вместо Тихановського попытается зарегистрироваться его жена Светлана. При этом Лукашенко заявляет, что женщина якобы не способна быть президентом .

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