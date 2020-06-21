На последних митингах в Беларуси было 270 задержанных
Об этом в воскресенье, 21 июня, со ссылкой на Укринформ передает Еспресо.TV .
"Относительно граждан составлено около 270 протоколов об административных правонарушениях, в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", - говорится в сообщении белорусского МВД.
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В ведомстве напомнили участникам уличных акций о "необходимости соблюдать правила общественного порядка и выполнять требования сотрудников милиции".
В Минске и других городах Беларуси 19 июня прошли "меры солидарности" в поддержку задержанных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах.
- Лукашенко бессменно руководит Белоруссией, начиная с 1994 года.
- 9 августа в Республике Беларусь должны состояться очередные выборы президента.
- Вчера, 20 июня, там завершен сбор подписей, необходимых для регистрации кандидатов.
- Тремя наиболее рейтинговыми претендентами на пост президента Беларуси от оппозиции является ексголова "Белгазпромбанка", то есть минской филиала российского "Газпромбанка", Виктор Бабарыко , харизматичный видеоблоггер Сергей Тихановський и ІТ-разработчик Валерий Цепкало. Сейчас Бабарыко и Тихановський находятся под стражей по политически мотивированным обвинениям.
- Вместо Тихановського попытается зарегистрироваться его жена Светлана. При этом Лукашенко заявляет, что женщина якобы не способна быть президентом .
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