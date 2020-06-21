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Espreso.tvОбществоНа место взрыва 9-этажки в Киеве прибыла Нацгвардия

На место взрыва 9-этажки в Киеве прибыла Нацгвардия

Для обеспечения проведения следственно-оперативных действий, а также охраны общественного порядка и имущества пострадавших от взрыва многоэтажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева привлечены подразделения Национальной гвардии Украины

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Есть правоохранители с собаками.

Доступ на эту территорию перекрыт.

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