На место взрыва 9-этажки в Киеве прибыла Нацгвардия
21 июня, 2020, 14:05
Для обеспечения проведения следственно-оперативных действий, а также охраны общественного порядка и имущества пострадавших от взрыва многоэтажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева привлечены подразделения Национальной гвардии Украины
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Есть правоохранители с собаками.
Доступ на эту территорию перекрыт.
- Напомним, взрыв произошел в воскресенье, 21 июня 2020 года, в 10:00.
- Предварительная причина - детонирование газовоздушной смеси без последующего горения.
- Известно о 2 погибших.
- Все жители пострадавшей от взрыва 9-этажки в Киеве будут отселены в пансионаты.
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