На место взрыва 9-этажки в Киеве прибыла Нацгвардия

21 июня, 2020, 14:05

Для обеспечения проведения следственно-оперативных действий, а также охраны общественного порядка и имущества пострадавших от взрыва многоэтажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева привлечены подразделения Национальной гвардии Украины