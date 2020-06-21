На Луганщине оккупанты обстреляли "отведенную" Катериновку. Обнародованы фотографии

21 июня, 2020, 13:09

В районе поселка Екатериновка Попаснянского района Луганской области, где имел место официальный отвод подразделений ВСУ, зафиксировано обострение военных действий

Об этом в субботу, 20 июня 2020 года, сообщил бывший глава Новотошковской военно-гражданской администрации Сергей Шакун, передает Еспресо.TV .

По его словам, российско-террористические войска обстреляли поселок, из-за чего местный дом культуры получил повреждения.

"Это Екатериновка, клуб, где отвели наши войска и" развели" украинцев, где идет настоящая война с Россией", - отметил он у себя на Facebook, добавив фото последствий обстрела.

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