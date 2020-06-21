На Харьковщине взорвали банкомат, но деньги на месте

21 июня, 2020, 16:10

Полицейские Харьковской области устанавливают лиц, взорвавших банкомат на входе в магазин в селе Наталино Красноградского района

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Завладеть денежными средствами злоумышленникам не удалось, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковщины.

Сообщение о взрыве банкомата в помещении поступило в полицию 21 июня около 4:40.

На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что деньги из банкомата не похищены, магазин значительных повреждений не получил.

По данному факту следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей происшествия, проводят розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

"Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем или имеете сведения по данному факту, просим сообщить в Красноградский отдел полиции по телефонам: (05744) 7-82-91 или 102", - говорится в сообщении Нацполиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb