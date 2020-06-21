На Дружбы народов в Киеве ВАЗ врезался в маршрутку с пассажирами

21 июня, 2020, 11:25

Утром в воскресенье, 21 июня 2020 года, на бульваре Дружбы народов в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки №491 и легковушки ВАЗ

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как рассказал водитель маршрутки, он только собирался отъехать от остановки как вдруг услышал мощный удар, от которого маршрутку отбросило вперед. По каким причинам ВАЗ врезался в маршрутку пока неизвестно.

Отметим также, что перед местом столкновения тормозного пути ВАЗа на асфальте не наблюдается.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа - его госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

В маршрутке было несколько человек, никто из них серьезно не пострадал.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

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