На Дружбы народов в Киеве ВАЗ врезался в маршрутку с пассажирами
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как рассказал водитель маршрутки, он только собирался отъехать от остановки как вдруг услышал мощный удар, от которого маршрутку отбросило вперед. По каким причинам ВАЗ врезался в маршрутку пока неизвестно.
Отметим также, что перед местом столкновения тормозного пути ВАЗа на асфальте не наблюдается.
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа - его госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
В маршрутке было несколько человек, никто из них серьезно не пострадал.
На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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