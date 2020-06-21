 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Дружбы народов в Киеве ВАЗ врезался в маршрутку с пассажирами

На Дружбы народов в Киеве ВАЗ врезался в маршрутку с пассажирами

Утром в воскресенье, 21 июня 2020 года, на бульваре Дружбы народов в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки №491 и легковушки ВАЗ

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как рассказал водитель маршрутки, он только собирался отъехать от остановки как вдруг услышал мощный удар, от которого маршрутку отбросило вперед. По каким причинам ВАЗ врезался в маршрутку пока неизвестно.

Отметим также, что перед местом столкновения тормозного пути ВАЗа на асфальте не наблюдается.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа - его госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

В маршрутке было несколько человек, никто из них серьезно не пострадал.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать