Франковск украсят муралы с Шептицким и Гузаром

21 июня, 2020, 19:09

Ивано-Франковский художник и автор музея Героев Небесной сотни Роман Бончук создаст в городе два христианских мурала

Первый мурал появится на фасаде дома Католической общеобразовательной школы-гимназии святого Василия Великого на улице Шевченко, передает Еспресо.TV со ссылкой на WestNews.

На мурале будет изображен Андрей Шептицкий и его цитата:

"Не потоком шумных и громких фраз, а тихой монотонной работой любите Украину".

А вот мурал, на котором изобразят Любомира Гузара, художник Роман Бончук создаст на фасаде Духовной семинарии, на улице Василиянок. Рядом с его портретом будет цитата:

"Украина делится не на Запад или Восток. Она делится на тех, кто любит Украину и не любит".

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