Франковск украсят муралы с Шептицким и Гузаром
21 июня, 2020, 19:09
Ивано-Франковский художник и автор музея Героев Небесной сотни Роман Бончук создаст в городе два христианских мурала
Первый мурал появится на фасаде дома Католической общеобразовательной школы-гимназии святого Василия Великого на улице Шевченко, передает Еспресо.TV со ссылкой на WestNews.
На мурале будет изображен Андрей Шептицкий и его цитата:
"Не потоком шумных и громких фраз, а тихой монотонной работой любите Украину".
А вот мурал, на котором изобразят Любомира Гузара, художник Роман Бончук создаст на фасаде Духовной семинарии, на улице Василиянок. Рядом с его портретом будет цитата:
"Украина делится не на Запад или Восток. Она делится на тех, кто любит Украину и не любит".
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