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Espreso.tvОбществоДо сих пор не могут найти 4-х жильцов пострадавшего дома на Крушельницкой - "Вечерний Киев"

До сих пор не могут найти 4-х жильцов пострадавшего дома на Крушельницкой - "Вечерний Киев"

Столичные спасатели продолжают поисковые работы в десятиэтажке, расположенной на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. При этом неизвестной остается судьба не менее 4-х жителей, проживающих на 5 и 6 этажах 6-го подъезда

Об этом Вечернему Киеву сообщила киевлянка Алина Ходорич, родители которой проживали на 10-м этаже этого дома, передает Еспресо.TV .

Соответствующий материал вышел на сайте издания сегодня в 20:47.

"Под завалами оказались лучший друг моего отца Саша Хмелевой, а также семья Недашковских - отец, мать и сын. А моя мама находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Она чудом выжила: сидела на диване в большой комнате. Когда раздался сильный взрыв, пол и стены деформировались. Маму накрыло взрывной волной. на ногах появились раны от осколков разбитого стекла. Узнав о трагедии, я сразу рванула к ней с Дарницкой площади, где живу. Чтобы выбраться из разрушенного дома, ей пришлось лезть на крышу, а уже потом спускаться в 5-й подъезд", - рассказала Ходорич.

По данным ГСЧС, разрушены четыре этажа жилого дома - 5, 6, 7 и 8. В настоящее время спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.

Всего пострадало 40 квартир - фактически весь 6-й подъезд, заявила мастер доме Евгения Салийчук.

По словам мастера, эвакуировали жителей 237 квартир, но многие люди продолжают оставаться вблизи места трагедии.

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