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Espreso.tvМирАзербайджан продолжил карантин до 1 августа, в Баку вводят систему СМС-разрешений

Азербайджан продолжил карантин до 1 августа, в Баку вводят систему СМС-разрешений

Лейла Абдуллаева
фото: media.az
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией власти Азербайджана приняли решение продолжить специальный карантинный режим до 1 августа 2020 года

Об этом заявила пресс-cекретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Кроме того, в Баку, Гяндже, Сумгаите, Ленкорани, Евлахе, Масаллы, Джалилабад и Апшеронском районе с 00:00 21 июня по 6:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим, подчеркнула она.

"В этот 14-дневный срок населения этих городов сможет оставлять свои дома только на основе СМС-разрешений и специальных разрешений", - отметила она.

Абдуллаева отметила, что в течение этого двухнедельного срока в упомянутых городах будет запрещена деятельность торговых центров, объекты общественного питания смогут работать только на вынос, приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, музеев.

Также она добавила, что в этот период метро будет работать без ограничений, будут открыты парки и бульвары.

Абдуллаева отметила, что лицам старше 65 лет рекомендуется не выходить на улицу в этот период.

Власти Азербайджана также приняла решение продлить ограничения на въезд и выезд в страну до 1 августа, сообщила пресс-секретарь МИД страны.

Срок текущего запрета заканчивался 1 июля.

Такое решение принято с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

Абдуллаева отметила, что работы по возврату граждан Азербайджана на родину будут продолжены.

"Вчера и сегодня были возвращены азербайджанские граждане, которые находились в Турции. Они прошли тесты на коронавирус. Данная практика будет продлена до 1 августа", - сказала пресс-секретарь МИД.

  • Въезд / выезд в Азербайджан закрыт со второй половины марта.
  • В последние три недели в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных.
  • По последним данным, общее количество зараженных Covid-19 в республике достигла 11 тыс. 329, вылечились - 6192, умерло - 139.

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