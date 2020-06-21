20 июня на фронте: россияне били авиационными ракетами, с украинской стороны - 3 раненых

21 июня, 2020, 07:22

В течение субботы, 20 июня 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке, посвященной положению в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 21 июня, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия ", - отмечают военные.

Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место поблизости

Хутора Свободного - где враг применил 152-х и 122 мм артиллерийские системы, а также минометы калибра 120 мм и 82 мм. В вечернее время вблизи этого населенного пункта противник задействовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Новоалександровки, Шумел, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной - там украинские защитники попали под артиллерийский огонь 122-го калибра.

Новозвановки, Луганского, Новотошковское и Крымского - россияне использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Железного - обстрел велся из стрелкового оружия.

Авдеевки и Широкино - враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Павлополя - несколько раз из целого спектра пехотного вооружения противник обстреливал наши опорные пункты неподалеку. Также у этого населенного пункта захватчики применили неуправляемые авиационные ракеты (нары) С-8.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказывается необходимая медицинская помощь.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного захватчика", - отмечает командование ООС.

С начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня:

вблизи Шумел - россияне дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

неподалеку Железного - враг обстрелял из 120-мм минометов;

в районе Крымского - с минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

Неуправляемыми авиационными ракетами С-8 россияне бьют по окрестностям Павлополь уже не впервые. Подобное имело место там в мае этого года.

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