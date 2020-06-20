Из-за распространения СOVID-19 в Верховине закрыли рынок
К участию в заседании комиссии присоединились руководители медицинских учреждений района, соответствующие службы и отдельные начальники отделов РГА, передает Еспресо.TV со ссылкой на Франковский портал Курс .
Основанием для собрания стало введение дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса среди населения в Верховинском районе, из-за массового заражения вирусом СOVID-19 среди населения и медицинских работников.
По результатам заседания приняли соответствующие решение относительно возможного закрытия отдельных отделений больницы.
В связи с увеличением количества новых случаев заболеваемости СOVID-19 приостановить торговлю субъектами предпринимательской деятельности на продовольственном рынке и за ее пределами.
По решению комиссии, полиция дополнительно проверить перевозчиков общественного транспорта по соблюдению мер при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина, усилить контроль за их деятельностью.
По состоянию на 19 июня в Верховинском районе 67 больных СOVID-19.
Значительную часть пациентов доставлено на лечение в соседней Косов.
- Напомним, рынок в Верховине переходит на бумажные пакеты .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?