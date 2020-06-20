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Espreso.tvОбществоИз-за распространения СOVID-19 в Верховине закрыли рынок

Из-за распространения СOVID-19 в Верховине закрыли рынок


фото: visitverkhovyna.com
В райцентре Верховине (Ивано-Франковская область) в пятницу, 19 июня 2020 года, состоялось очередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по противодействию распространения коронавируса под руководством председателя райгосадминистрации Василия Бровчука

К участию в заседании комиссии присоединились руководители медицинских учреждений района, соответствующие службы и отдельные начальники отделов РГА, передает Еспресо.TV со ссылкой на Франковский портал Курс .

Основанием для собрания стало введение дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса среди населения в Верховинском районе, из-за массового заражения вирусом СOVID-19 среди населения и медицинских работников.

По результатам заседания приняли соответствующие решение относительно возможного закрытия отдельных отделений больницы.

В связи с увеличением количества новых случаев заболеваемости СOVID-19 приостановить торговлю субъектами предпринимательской деятельности на продовольственном рынке и за ее пределами.

По решению комиссии, полиция дополнительно проверить перевозчиков общественного транспорта по соблюдению мер при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина, усилить контроль за их деятельностью.

По состоянию на 19 июня в Верховинском районе 67 больных СOVID-19.

Значительную часть пациентов доставлено на лечение в соседней Косов.

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