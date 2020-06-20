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Espreso.tvОбществоВетерана войны с Россией возмутили медали участника ООС. Они пластмассовые

Ветерана войны с Россией возмутили медали участника ООС. Они пластмассовые

Медаль участника Операции Объединенных сил на Донбассе, которая выдается в комплекте с удостоверением УБД, теперь изготавливается из пластмассы

Об этом на своей фейсбук-странице написал участник боевых действий и писатель Олег Болдырев (творческое псевдо Мартин Брест), передает Еспресо.TV .

"Да, обычный формируемый пластик, окрашенный в золотистый цвет, а не металл. Эти пластмассовые медали получили наши военные сейчас, в июне 2020 года", - отметил он.

Однако, как следует из комментариев под сообщением, такие отличия выдавались и раньше, либо не выдавались вообще.

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