Вблизи столичного пригорода Бровары столкнулись три авто. Среди пострадавших - 76-летняя женщина

20 июня, 2020, 13:58

При выезде из города Бровары (Киевская область) на трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием трех автомобилей

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как рассказал водитель автомобиля Jeep Cherokee, он двигался в направлении выезда Броваров и вдруг увидел как встречный BMW сбивает три пластмассовые отбойники, наполненные водой, после чего врезался в Jeep.

Отбойники улетели и повредили кроссовер Subaru Impreza XV.

В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина-пассажир, сидевшая на заднем сиденье автомобиля Jeep. Она хоть и воспользовалась ремнем безопасности, но получила травму позвоночника с которой ее госпитализировали в больницу.

Водитель «Джипа» и его пассажирка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, не пострадали благодаря ремнями безопасности.

Руководитель BMW также воспользовался пасом безопасности, но получил закрытую травму грудной клетки с которой его госпитализировали в больницу.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

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