Вблизи столичного пригорода Бровары столкнулись три авто. Среди пострадавших - 76-летняя женщина
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как рассказал водитель автомобиля Jeep Cherokee, он двигался в направлении выезда Броваров и вдруг увидел как встречный BMW сбивает три пластмассовые отбойники, наполненные водой, после чего врезался в Jeep.
Отбойники улетели и повредили кроссовер Subaru Impreza XV.
В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина-пассажир, сидевшая на заднем сиденье автомобиля Jeep. Она хоть и воспользовалась ремнем безопасности, но получила травму позвоночника с которой ее госпитализировали в больницу.
Водитель «Джипа» и его пассажирка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, не пострадали благодаря ремнями безопасности.
Руководитель BMW также воспользовался пасом безопасности, но получил закрытую травму грудной клетки с которой его госпитализировали в больницу.
На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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