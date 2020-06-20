 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВблизи столичного пригорода Бровары столкнулись три авто. Среди пострадавших - 76-летняя женщина

Вблизи столичного пригорода Бровары столкнулись три авто. Среди пострадавших - 76-летняя женщина

При выезде из города Бровары (Киевская область) на трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием трех автомобилей

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как рассказал водитель автомобиля Jeep Cherokee, он двигался в направлении выезда Броваров и вдруг увидел как встречный BMW сбивает три пластмассовые отбойники, наполненные водой, после чего врезался в Jeep.

Отбойники улетели и повредили кроссовер Subaru Impreza XV.

В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина-пассажир, сидевшая на заднем сиденье автомобиля Jeep. Она хоть и воспользовалась ремнем безопасности, но получила травму позвоночника с которой ее госпитализировали в больницу.

Водитель «Джипа» и его пассажирка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, не пострадали благодаря ремнями безопасности.

Руководитель BMW также воспользовался пасом безопасности, но получил закрытую травму грудной клетки с которой его госпитализировали в больницу.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать