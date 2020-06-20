В США откажутся от "пренебрежительного" мороженого эскимо
20 июня, 2020, 15:52
Чтобы не обижать эскимосов, американская компания Dreyer's откажется от названия своего фирменного мороженого Eskimo Pie
Об этом со ссылкой на Wall Street Journal рассказывает Еспресо.TV.
"Мы преданы делу достижения расового равноправия и считаем этот термин пренебрежительным", - сказала Элизабелл, главный маркетолог компании Маркес.
Изменится и визуальное оформление мороженого.
Сейчас на логотипе изображен мальчик в традиционной эскимосской одежде.
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