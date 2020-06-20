В Люблине будут производить лекарства от "польского" коронавируса
В производстве будет участвовать Региональный центр донорства крови и лечения кровью в Люблине, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польское радио .
По словам директора этого учреждения доктора Эльжбеты Пуач, полученный препарат будет содержать антитела из крови пациентов.
"Против того вируса, который был здесь в Польше. Мы знаем, что он меняется, мутирует. Поэтому для нас очень важно, что эти антитела действуют именно против того коронавируса, который был в нашей стране", - говорит Пуач.
По ее словам, препарат будет безопасным для пациентов и медиков.
"Это чистое антитело. Оно безопасно и для врача, который его назначает, и, что самое важное, оно безопасно и для пациента", - добавила Пуач.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?