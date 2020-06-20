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Espreso.tvМирВ Люблине будут производить лекарства от "польского" коронавируса

В Люблине будут производить лекарства от "польского" коронавируса

Компания Biomed Lublin (Польша) возьмется за изготовление лекарств от COVID-19. Для этого будет использоваться плазма крови пациентов, которые успешно выздоровели от последствий коронавирусной инфекции

В производстве будет участвовать Региональный центр донорства крови и лечения кровью в Люблине, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польское радио .

По словам директора этого учреждения доктора Эльжбеты Пуач, полученный препарат будет содержать антитела из крови пациентов.

"Против того вируса, который был здесь в Польше. Мы знаем, что он меняется, мутирует. Поэтому для нас очень важно, что эти антитела действуют именно против того коронавируса, который был в нашей стране", - говорит Пуач.

По ее словам, препарат будет безопасным для пациентов и медиков.

"Это чистое антитело. Оно безопасно и для врача, который его назначает, и, что самое важное, оно безопасно и для пациента", - добавила Пуач.

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