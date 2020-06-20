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Espreso.tvОбществоВ Харькове еще одна больница начнет принимать больных с COVID-19

В Харькове еще одна больница начнет принимать больных с COVID-19

Харьковский областной диспансер радиационной защиты начнет принимать больных коронавирусом

Об этом заявил глава ХОГА Алексей Кучер, передает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное.

"Завтра-послезавтра, точно до понедельника больница начнет принимать COVID-больных. Единственное, что меня держало, это беспокойство и напряженность врачей "чернобыльской" больницы. Они хотели увольняться... На сегодняшний день все же стабилизировалась ситуация по поводу реакции врачей", - сказал Кучер.

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О том, какие больницы в дальнейшем будут открывать, в том числе для сортировки пациентов, Кучер сказал:

"Тогда уже будем начинать, чтобы на сортировку принимали и городские больницы. Скорее всего, это будет 17-я больница".

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  • ВОЗ заявляет о "новой опасной фазе" распространения Covid-19 в мире.
  • По состоянию на утро 20 июня в Украине наблюдается начало новой волны заболеваемости. За последние сутки официально подтверждено 841 новый случай .
  • Как решено на совещании с участием президента Владимира Зеленского, начнутся усиленные проверки кафе и транспорта на предмет соблюдения условий работы во время карантина.

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