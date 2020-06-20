Суд отправил под стражу на 60 суток львовянина, который подозревается в изнасиловании ребенка

20 июня, 2020, 21:16

60 суток под стражей без права внесения залога - такую меру пресечения избрали для подозреваемого в изнасиловании ребенка 18-летнего львовянина

Четверо адвокатов, которые должны защищать подозреваемого, отказались это делать, рассказывает Еспресо.TV.

Заседание по делу об изнасиловании 12-летнего мальчика произошло за закрытыми дверями. А тем временем под стенами Железнодорожного районного суда города Львова пришли люди, чтобы поддержать семью пострадавшего и требовать для подозреваемого справедливого наказания. Как говорят участники заседания, подозреваемый сохраняет молчание.

"Ведет себя адекватно, - утверждает адвокат Иван Василишин. - Если бы была нарушена психика, человек вел бы себя как-то интересно, что была бы какое-то подозрение в его болезнях каких-то, того нет. То есть просто он не дает показаний".

Читайте также: По ту сторону педофилии. Почему они это делают и как спасти ребенка

Следователь Нацполиции Виталий Сохан говорит, ряд экспертиз по делу проведут уже скоро. Но для взятия подозреваемого под стражу доказательств достаточно уже сейчас.

"Перед судом были приведены достаточные доказательства, достаточно обоснованное подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4, статьи 152", - отмечает он.

По данным адвокатов потерпевших, следствие будет проверять также причастность подозреваемого к другим попыткам изнасилования. Больше подробностей - в сюжете телеканала "Эспрессо".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb