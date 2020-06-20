"Новые лица" не слишком разбираются в сложных системах, - Арахамия о возвращении людей ПР

20 июня, 2020, 21:41

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "новые лица" не слишком разбираются в сложных ситуациях, поэтому в Украине наблюдается тренд на опытных управленцев

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DT.ua .

"И вот сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, можно так сказать, на управленцев с опытом. Уже нет вот этого, как говорили, "новые лица, новый человек, он разберется" и др. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах. Если это сложная система ", - сказал Арахамия.

Это заявление Арахамия сделал на фоне резонанса из-за попытки Кабмина назначить на должность министра образования ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, которого связывают со скандальным главой Минобразования времен Януковича Дмитрием Табачником.

Напомним, перед этим Арахамия поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.

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