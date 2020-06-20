"Новые лица" не слишком разбираются в сложных системах, - Арахамия о возвращении людей ПР
Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DT.ua .
"И вот сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, можно так сказать, на управленцев с опытом. Уже нет вот этого, как говорили, "новые лица, новый человек, он разберется" и др. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах. Если это сложная система ", - сказал Арахамия.
Это заявление Арахамия сделал на фоне резонанса из-за попытки Кабмина назначить на должность министра образования ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, которого связывают со скандальным главой Минобразования времен Януковича Дмитрием Табачником.
- Напомним, перед этим Арахамия поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.
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