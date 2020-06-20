Над Киевом появилась необычная туча

20 июня, 2020, 11:05

В пятницу, 19 июня 2020 года, в украинской столице можно было увидеть необычное природное явление - облако в виде "гриба" или "воронки"

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Еспресо.TV .

На фейсбуке ведомства отметили, что это один из видов кучево-дождевого облака под названием "Наковальня".

Она встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы.

Такие облака ранее уже были замечены на Киевщине, Тернопольщине и Винниччине.

Как отмечают пользователи соцсетей, явление лучше всего наблюдалось южнее Киева.

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