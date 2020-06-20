 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНад Киевом появилась необычная туча

Над Киевом появилась необычная туча

В пятницу, 19 июня 2020 года, в украинской столице можно было увидеть необычное природное явление - облако в виде "гриба" или "воронки"

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Еспресо.TV .

На фейсбуке ведомства отметили, что это один из видов кучево-дождевого облака под названием "Наковальня".

Она встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы.

Такие облака ранее уже были замечены на Киевщине, Тернопольщине и Винниччине.

Как отмечают пользователи соцсетей, явление лучше всего наблюдалось южнее Киева.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать