На рынке в Кривом Роге выгорело 22 павильончика
20 июня, 2020, 16:30
На территории Центрального рынка, в Долгинцевском районе Кривого Рога, произошел пожар
Возгорание началось в пятницу, 19 июня 2020 года, около 22:40, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый Криворожский .
На месте происшествия работали сотрудники 11, 14 и 26 спасательных частей.
Огонь уничтожил 22 торговых павильона с товаром на общей площади 240 кв. м.
Около 00:40 субботы, 20 июня, пожар ликвидирован.
Никто не пострадал.
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