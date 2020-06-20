На рынке в Кривом Роге выгорело 22 павильончика

20 июня, 2020, 16:30

На территории Центрального рынка, в Долгинцевском районе Кривого Рога, произошел пожар

Возгорание началось в пятницу, 19 июня 2020 года, около 22:40, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый Криворожский .

На месте происшествия работали сотрудники 11, 14 и 26 спасательных частей.

Огонь уничтожил 22 торговых павильона с товаром на общей площади 240 кв. м.

Около 00:40 субботы, 20 июня, пожар ликвидирован.

Никто не пострадал.

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