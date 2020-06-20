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Espreso.tvОбществоНа Луганщине предотвратили серию терактов

На Луганщине предотвратили серию терактов

Правоохранители задержали бывшего военнослужащего ВСУ, который планировал осуществить серию терактов на территории Луганской области

Об этом в субботу, 20 июня 2020 года, сообщает Офис генерального прокурора, передает Еспресо.TV.

Задержанный планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в области.

Взрывные устройства обнаружили в здании 59-го военного госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном.

Также установлено, что во время прохождения военной службы в 2018-2019 годах он пытался перейти на оккупированную территорию, чтобы устроиться на службу к боевикам.

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