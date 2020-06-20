На Луганщине предотвратили серию терактов
20 июня, 2020, 17:13
Правоохранители задержали бывшего военнослужащего ВСУ, который планировал осуществить серию терактов на территории Луганской области
Об этом в субботу, 20 июня 2020 года, сообщает Офис генерального прокурора, передает Еспресо.TV.
Задержанный планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в области.
Взрывные устройства обнаружили в здании 59-го военного госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном.
Также установлено, что во время прохождения военной службы в 2018-2019 годах он пытался перейти на оккупированную территорию, чтобы устроиться на службу к боевикам.
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