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Espreso.tvОбществоНа киевской Троещине пьяный водитель влетел в остановку, где стояли люди

На киевской Троещине пьяный водитель влетел в остановку, где стояли люди

В Деснянском районе города Киева поздно вечером в субботу, 20 июня 2020 года, нетрезвый водитель вылетел на остановку с людьми

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По словам очевидцев, Volkswagen Golf на хорошую скорости двигался по столичной Троещине. В какой-то момент автомобиль вылетел с дороги и протаранил остановку, перекинув ее на бок.

Как говорят свидетели, авто выехало на перекресток на запрещающий сигнал и, объезжая пешеходов, которые уже вышли на дорогу, вылетело на тротуар.

На остановке в это время стояли мужчина и женщина. Чудом они успели отскочить.

Тест на "Драггери" показал 2,01 промилле, что превышает допустимую норму в 10 раз.

Медики "скорой" оказали первую помощь водителю, однако от госпитализации он отказался.

 

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