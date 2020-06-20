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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине горела многоэтажка. Пришлось эвакуировать 17 человек

На Днепропетровщине горела многоэтажка. Пришлось эвакуировать 17 человек

19 июня 2020 года в 14:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Центральной города Вольногорск Днепропетровской области, горит крыша 6-этажного многоквартирного жилого дома

По вызову сразу были направлены дежурные отделения седьмой и пятьдесят второй государственных пожарно-спасательных частей Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на техническом этаже дома. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, повлекшее препятствие для свободной эвакуации граждан из верхних этажей.

Спасатели были выведены из задымленных помещений верхних этажей 17 человек, из которых 5 детей.

Огнем уничтожен мусор на техническом этаже, на общей площади 80 кв. м.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 16:13 и ликвидирован в 16:30.

К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

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