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Espreso.tvОбществоМоряки из Одессы, Николаева и Херсона после 3 лет в ливийской тюрьме вернулись в Украину

Моряки из Одессы, Николаева и Херсона после 3 лет в ливийской тюрьме вернулись в Украину

В пятницу, 19 июня 2020 года, в Украину из Ливии вернулись 14 украинских моряков судна "Рута", которые последние три года провели в ливийской тюрьме

Подробности со ссылкой на одесское агентство Украинская служба информации передает Еспресо.TV .

Состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное.

В Киев были доставлены спецрейсом.

Мужчин встречали семьи и пресса.

Экипаж родом из Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

список:

1. Николай Шокун, капитан

2. Александр Кирильчук, старший помощник

3. Владимир Гончаренко, 2-й помощник

4. Сергей Бондарь, старший механик

5. Сергей Филоненко, 2-й механик

6. Кирилл Загоруйко, 3-й механик

7. Владимир Авдасев, электромеханик

8. Андрей Алферов, боцман

9. Владимир Дымченко, моторист

10. Юрий Склифасовський, моторист

11. Олег Дубовицкий, моторист

12. Сергей Иванов, матрос

13. Виктор Фадеев, матрос

14. Александр Колесниченко, кок.

  • Напомним, экипаж танкера "Рута", зафрахтованного одесской компанией, ливийцы захватили в апреле 2017 года.
  • Моряков задержали якобы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. За три года не произошло ни одного судебного заседания, а с судна исчез весь груз.
  • В мае, устав от бездействия властей, 10 моряков объявили голодовку.

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