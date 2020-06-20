Ляшко должен быть в парламенте, - Борис Филатов
20 июня, 2020, 14:49
Во время ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера на канале "Украина" мэр Днепра Борис Филатов высказал мнение, что Олег Ляшко должен быть в парламенте, и поддержал его на довыборах по 208 округу
Несмотря на то, как лидер Радикальной партии отстаивает свое мнение перед микрофоном, мэр Днепра заявил: "Олег очень сильно соскучился по политическим дебатам и за парламентом. Вот такой депутат должен быть в парламенте ", - сказал мэр Днепра.
Напомним, Олег Ляшко заявил о своем намерении баллотироваться по 208 округу, где ЦИК назначила перевыборы в связи со смертью депутата-мажоритарщика Валерия Давыденко. Выборы пройдут 25 октября 2020 года. "Батькивщина" Тимошенко уже выразила Ляшко свою поддержку.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?