Ляшко должен быть в парламенте, - Борис Филатов

20 июня, 2020, 14:49

Несмотря на то, как лидер Радикальной партии отстаивает свое мнение перед микрофоном, мэр Днепра заявил: "Олег очень сильно соскучился по политическим дебатам и за парламентом. Вот такой депутат должен быть в парламенте ", - сказал мэр Днепра.

Напомним, Олег Ляшко заявил о своем намерении баллотироваться по 208 округу, где ЦИК назначила перевыборы в связи со смертью депутата-мажоритарщика Валерия Давыденко. Выборы пройдут 25 октября 2020 года. "Батькивщина" Тимошенко уже выразила Ляшко свою поддержку.