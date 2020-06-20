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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Закарпатье. В опорных больницах не хватает мест для больных с COVID-19

Коронавирус на Закарпатье. В опорных больницах не хватает мест для больных с COVID-19

Замок "Паланок". Мукачево
фото: YouTube
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены

Об этом в субботу, 20 июня 2020 года, на брифинге в Закарпатской ОГА сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", - сказал Поляк.

Он пояснил, сейчас в больницах первой волны мало принимают больных, ведь процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

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"На сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем - значит, не имеем куда класть новых", - сказал Поляк.

Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.

"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал он.

Справка

На Закарпатье за минувшие сутки у 109 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР. Это второй за последнюю неделю антирекорд с начала пандемии. Предыдущий область установила 17 июня, тогда зафиксировали 82 новых случая.

  • Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля.
  • ВОЗ заявляет о "новой опасной фазе" распространение Covid-19 в мире.
  • По состоянию на утро 20 июня в Украине наблюдается начало новой волны заболеваемости. За последние сутки официально подтверждено 841 новый случай .
  • Как решено на совещании с участием президента Владимира Зеленского, начнутся усиленные проверки кафе и транспорта на предмет соблюдения условий работы во время карантина.

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