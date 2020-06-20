Как Коломойский руками Дубинского лезет в ГП "Антонов". Расследование

20 июня, 2020, 07:41

Утонченный манипулятор и так называемый "журналист" с "1+1" Александр Дубинский, год назад пробрался в парламент под прикрытием "Слуги народа", по инерции продолжает отстаивать интересы своего патрона - владельца медиахолдинга "1+1" Игоря Коломойского

Только теперь его методы от словесных перешли на новый уровень. И если он появляется на публичных мероприятиях, особенно митингах под государственными предприятиями, то это точно не случайность, передает Прямой.

9 июня. Государственное предприятие "Антонов". Рвать рубашку за простых рабочих приехал нардеп, мама которого просто любит скорость. Люди собрались уже через несколько часов после того, как глава концерна "Укроборонпром" Абромавичюс своим приказом освободил президента "Антонова" Александра Донца. Кардинальный кадровый ход - не банальная прихоть, но о причинах такого решения позже. Теперь о том, что тут делает нардеп Дубинский.

По показаниям "антоновцев", на митинг трудового коллектива Дубинского никто не звал. Но если во Франции в подобных историях ищут женщину, то в Украине внезапное появление Дубинского на публичных мероприятиях означает одно - непременно в этой истории спрятан интерес Коломойского. Тем более дискредитация руководства "Укроборонпрома" со стороны экс-журналиста началась уже давно. В декабре 2019-го Дубинский горячо рассказывал, что Абромавичус планирует застроить территорию завода высотками.

Когда же история со строительством не прошла, Дубинский зашел с другой стороны.

"Он до сих пор является гражданином Литовской республики, он до сих пор не сдал паспорт. Значит, по всем законодательным актам Украины он не может быть директором "Укроборонпрома", потому что иностранец не может иметь доступа к государственной тайне", - заявил Дубинский.

А вы обратили внимание, что двойное гражданство Абромавичусу забрасывает человек, который недавно, и это подтверждено нашими коллегами, подал документы на получение румынского гражданства?!

Но вернемся к митингу. Здесь Дубинский завел старую пластинку - завод хотят разрушить.

Есть ли в словах Дубинского хоть доля правды? Увольнению Донца предшествовала проверка, которая почти месяц продолжалась на ГП "Антонов" и обнаружила много нарушений.

О результатах этой проверки мы спросили у самого главы "Укроборонпрома".

Абромавичюс, глава концерна "Укроборонпром":

"Там есть махинации с имуществом и практически сдача государственных интересов, которая касается судебных споров за рубежом и касается больших, очень объемных денег".

Пока конкретные цифры озвучивать рано. Сам отчет - сейчас под грифом "секретно". Ведь оказывается инициаторами проверки были даже не "Укроборонпромовцы".

"Примерно месяц назад к нам пришло поручение от Кабмина с просьбой провести комплексную и детальную проверку компании "Антонов" в связи с тем, что в Кабмин зашел запрос от СБУ", - заявил Абромавичюс.

Теперь за это дело взялись не только в службе безопасности, но и в НАПК и НАБУ. Но к чему в этой истории Дубинский? У Абромавичуса ответ прост.

"Человек чувствует какой-то интерес к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, дискредитирует всячески государство своими фейковыми разоблачениями и мешает всячески развитию, подписанию новых контрактов. На почве некоторых его публикаций срываются, к сожалению, некоторые внешнеэкономические контракты", - сообщил Абромавичус.

И Дубинский - не единственная ниточка в паутине связей Коломойского и завода "Антонов". Их объединяет нечто гораздо серьезнее. Мы выяснили, что интересы завода Антонов, а с недавних пор и самого его экс-президента Донца, представляет некий адвокат Марченко из адвокатского объединения "Ильяшев и партнеры".

А вот здесь давайте поподробнее. Марченко - это именно тот адвокат, который представлял Коломойского в деле против Украины. В июле 2019-го Киевский суд обязал Украину выполнить арбитражное решение Постоянного третейского суда Лондона и компенсировать компании Коломойского JKX Oil & Gas 12 миллионов долларов. То есть, при содействии адвоката Марченко мы с вами теперь должны отдать Коломойскому 12 миллионов долларов. Да и это еще не все.

Адвокатское объединение "Ильяшев и партнеры" - многолетний партнер медиа-холдинга "1+1", владельцем которого является Игорь Коломойский, журналистом которого был все тот же Александр Дубинский, который после начала своей политической карьеры, на том же канале продолжает манипулятивные истерики, но теперь уже в статусе блогера.

Коломойский редко делает лишние движения. Обычно каждый его ход четко просчитан и в буквальном смысле имеет свою цену.

И это все на поверхности. Смотрите, "Слуги народа" пролоббировали открытие импорта электроэнергии из России - ферросплавные заводы Игоря Валерьевича получили дешевое электричество, поэтому удешевили производство

И это только один пример. Мы уже рассказали как "понятные" ему менеджеры год стояли во главе "Центрэнерго", и опять же "понятные" фирмы-прокладки поставляли туда российский уголь с наценкой. Государство в убытках, Коломойский в выигрыше.

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