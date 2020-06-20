 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: Османское завоевание Сербии, начало Викторианской эпохи и патент на телеграф

Этот день в истории: Османское завоевание Сербии, начало Викторианской эпохи и патент на телеграф

20 июня 1459 года без всякого сопротивления перед войсками Мехмеда Завоевателя капитулировал город Смедерево, столица Сербской деспотии. С его падением Сербия прекратила существование как государство и его территория вошла в состав Османской империи почти четыре последующих века

Об этом со ссылкой на проект JNSM напоминает Еспресо.TV.

Другие важные события прошлого, имевших место 20 июня:

1837 - после смерти своего дяди короля Уильяма IV королевой Великобритании стала 18-летняя Виктория I, последняя представительница Ганноверской династии. Она правила страной в течение следующих 63 лет до своей смерти в 1901 году и знаменовала целую эпоху, известную как Викторианская.

1840 - американский художник Сэмюэл Морзе получил патент на телеграфный аппарат (на фото), который он смог реализовать как действующее устройство через четыре года.

1987 - альбом Уитни Хьюстон "Whitney" вышел на первую позицию рейтинга журнала Billboard. Это был первый случай, когда доработок женщины-исполнительницы занимал высшую позицию чарта.

1991 - парламент объединенной Германии и члены немецкого правительства приняли решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.

1999 - последний сербский военнослужащий из сорокотысячного контингента покинул Косово. Территория была взята под контроль НАТО и руководство блока объявило о прекращении бомбардировок Югославии.

2003 - создан фонд Викимедиа, неприбыльная организация, которая обеспечивает материальную почву для многочисленных Интернет-сообществ, создающих содержание, свободно распространяется.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать