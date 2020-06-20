Этот день в истории: Османское завоевание Сербии, начало Викторианской эпохи и патент на телеграф
Об этом со ссылкой на проект JNSM напоминает Еспресо.TV.
Другие важные события прошлого, имевших место 20 июня:
1837 - после смерти своего дяди короля Уильяма IV королевой Великобритании стала 18-летняя Виктория I, последняя представительница Ганноверской династии. Она правила страной в течение следующих 63 лет до своей смерти в 1901 году и знаменовала целую эпоху, известную как Викторианская.
1840 - американский художник Сэмюэл Морзе получил патент на телеграфный аппарат (на фото), который он смог реализовать как действующее устройство через четыре года.
1987 - альбом Уитни Хьюстон "Whitney" вышел на первую позицию рейтинга журнала Billboard. Это был первый случай, когда доработок женщины-исполнительницы занимал высшую позицию чарта.
1991 - парламент объединенной Германии и члены немецкого правительства приняли решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.
1999 - последний сербский военнослужащий из сорокотысячного контингента покинул Косово. Территория была взята под контроль НАТО и руководство блока объявило о прекращении бомбардировок Югославии.
2003 - создан фонд Викимедиа, неприбыльная организация, которая обеспечивает материальную почву для многочисленных Интернет-сообществ, создающих содержание, свободно распространяется.
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