Этот день в истории: Османское завоевание Сербии, начало Викторианской эпохи и патент на телеграф

20 июня, 2020, 19:29

20 июня 1459 года без всякого сопротивления перед войсками Мехмеда Завоевателя капитулировал город Смедерево, столица Сербской деспотии. С его падением Сербия прекратила существование как государство и его территория вошла в состав Османской империи почти четыре последующих века

Об этом со ссылкой на проект JNSM напоминает Еспресо.TV.

Другие важные события прошлого, имевших место 20 июня:

1837 - после смерти своего дяди короля Уильяма IV королевой Великобритании стала 18-летняя Виктория I, последняя представительница Ганноверской династии. Она правила страной в течение следующих 63 лет до своей смерти в 1901 году и знаменовала целую эпоху, известную как Викторианская.



1840 - американский художник Сэмюэл Морзе получил патент на телеграфный аппарат (на фото), который он смог реализовать как действующее устройство через четыре года.

1987 - альбом Уитни Хьюстон "Whitney" вышел на первую позицию рейтинга журнала Billboard. Это был первый случай, когда доработок женщины-исполнительницы занимал высшую позицию чарта.



1991 - парламент объединенной Германии и члены немецкого правительства приняли решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.

1999 - последний сербский военнослужащий из сорокотысячного контингента покинул Косово. Территория была взята под контроль НАТО и руководство блока объявило о прекращении бомбардировок Югославии.



2003 - создан фонд Викимедиа, неприбыльная организация, которая обеспечивает материальную почву для многочисленных Интернет-сообществ, создающих содержание, свободно распространяется.

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