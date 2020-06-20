Джамала родила второго ребенка
20 июня, 2020, 15:31
Известная певица Джамала второй раз стала мамой
И это опять сын, передает Еспресо.TV.
Она разместила в Instagram фото и написала:
"Салям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд!!! Мой второй принц - Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш (по статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время)" .
Джамала рожала в одном из частных киевских роддомов.
Старший сын Джамалы Эмир-Рахман родился 27 марта 2018 года.
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