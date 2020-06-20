Без масок и социальной дистанции. Оккупанты провели репетицию парада в Симферополе

20 июня, 2020, 18:38

Во время репетиции военного парада в субботу, 20 июня 2020 года, в оккупированном Симферополе не было принято никаких мер против распространения коронавируса

На проспекте Кирова, на котором проходила репетиция, не было разделительных отметок для соблюдения безопасной дистанции. От зрителей не требовалось быть в масках, никто не мешал людям собираться в большие группы, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Крым.Реалии.

Сотрудники оккупационный полиции и незаконной "крымской самообороны", патрули которых во время репетиции размещались через каждые 20 м, также были без защитных масок.

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При этом глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заверил, что в Симферополе все же состоится военный парад 75-летия окончания Второй мировой войны. Хотя за несколько часов до этого объявления он заявлял, что мероприятие не будут проводить из-за угрозы коронавируса.

Аксенов пообещал, что мероприятие пройдет "при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований".

Напомним, парад по случаю 9 мая перенесен Путиным на 24 июня .

За прошедшие сутки в Крыму обнаружили 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего, по информации оккупантов, на полуострове зарегистрировано 595 случаев COVID-19, 200 из них - в Севастополе.

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