Белорусская оппозиция предлагает вернуться к конституции 1994 года

20 июня, 2020, 08:50

Удерживаемый пока под стражей претендент на пост президента Беларуси, банкир Виктор Бабарыко предложил провести республиканский референдум, чтобы изменить Конституцию Беларуси, взяв за образец документ 1994 года

Об этом оппозиционер заявил на видео, обнародованном в связи с его задержанием. 19 июня 2020 года оно появилось на YouTube , передает Еспресо.TV .

По словам политика, в Беларуси необходимо изменить существующий конституционный строй.

"Я хочу объявить новую инициативу, и я очень надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Я предлагаю провести республиканский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года. Где уж было предусмотрено и ограничения президентских сроков, и разделение трех ветвей власти. и самое главное - было право народа на определение своей судьбы ", - сказал Бабарыко.

Для этого следует собрать необходимое количество подписей.

"Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тыс. (подписей - ред.), то уже как-то за два месяца мы сможем собрать 450 тыс. (подписей, необходимых для проведения референдума - ред.). Людей, которые будут готовы независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какой она должна быть. Страной, в которой будет напрочь отсутствуют хамство, в которой будет уважение друг к другу и самое главное - уважение к народу ", - пояснил он.

Для этого, как отметил Бабарыко, нужно сформировать инициативную группу более ста человек, сформулировать необходимые изменения, которые вынесут в вопрос референдума, и собрать 450 тыс. подписей.

"Я считаю, что эта инициатива ярким образом покажет единство белорусского народа, его стремление к подлинного народовластия. Я думаю, независимо от того, кто будет 9 августа победителем, до Нового года Беларусь будет новой Конституции", - подчеркнул Бабарыко на видео.

Ранее оппозиционер заявлял, что он имеет собственный план "Б" на случай задержания.

Справка

За всю историю независимой Беларуси в стране было три республиканских референдумах - в 1995, 1996 и 2004 годах, напоминает TUT.by .

В 1995 году вместо восстановленного герба и флага Белорусской Народной Республики было возвращено советскую символику несуществующей Белорусской ССР, русский язык получил статус государственного, а президент получил право на досрочный роспуск парламента.

В 1996-м День Независимости перенесли на 3 июля и изменилась Конституция - республика стала президентской.

По результатам референдума 2004 Александра Лукашенко получил возможность участвовать в президентских выборах неограниченное количество раз.

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