Белорусская оппозиция предлагает вернуться к конституции 1994 года
Об этом оппозиционер заявил на видео, обнародованном в связи с его задержанием. 19 июня 2020 года оно появилось на YouTube , передает Еспресо.TV .
По словам политика, в Беларуси необходимо изменить существующий конституционный строй.
"Я хочу объявить новую инициативу, и я очень надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Я предлагаю провести республиканский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года. Где уж было предусмотрено и ограничения президентских сроков, и разделение трех ветвей власти. и самое главное - было право народа на определение своей судьбы ", - сказал Бабарыко.
Для этого следует собрать необходимое количество подписей.
"Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тыс. (подписей - ред.), то уже как-то за два месяца мы сможем собрать 450 тыс. (подписей, необходимых для проведения референдума - ред.). Людей, которые будут готовы независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какой она должна быть. Страной, в которой будет напрочь отсутствуют хамство, в которой будет уважение друг к другу и самое главное - уважение к народу ", - пояснил он.
Для этого, как отметил Бабарыко, нужно сформировать инициативную группу более ста человек, сформулировать необходимые изменения, которые вынесут в вопрос референдума, и собрать 450 тыс. подписей.
"Я считаю, что эта инициатива ярким образом покажет единство белорусского народа, его стремление к подлинного народовластия. Я думаю, независимо от того, кто будет 9 августа победителем, до Нового года Беларусь будет новой Конституции", - подчеркнул Бабарыко на видео.
Ранее оппозиционер заявлял, что он имеет собственный план "Б" на случай задержания.
Справка
За всю историю независимой Беларуси в стране было три республиканских референдумах - в 1995, 1996 и 2004 годах, напоминает TUT.by .
В 1995 году вместо восстановленного герба и флага Белорусской Народной Республики было возвращено советскую символику несуществующей Белорусской ССР, русский язык получил статус государственного, а президент получил право на досрочный роспуск парламента.
В 1996-м День Независимости перенесли на 3 июля и изменилась Конституция - республика стала президентской.
По результатам референдума 2004 Александра Лукашенко получил возможность участвовать в президентских выборах неограниченное количество раз.
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