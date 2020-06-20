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Espreso.tvОбщество19 июня на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов, 2 убитых, 3 раненых, с украинской - 2 раненых миной

19 июня на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов, 2 убитых, 3 раненых, с украинской - 2 раненых миной


фото: armyinform.com.ua
В течение пятницы, 19 июня 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 20 июня, передает Еспресо.TV.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники для прекращения враждебных действий активно применили дежурные огневые средства. Оккупационные подразделения, почувствовав на себе решимость наших воинов, отказывались от дальнейшей активности", - отмечают военные.

Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место вблизи:

Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Шумов - враг выпустил 8 мин из минометов калибра 82 мм;

Орехово - применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Хутора Вильный - враг дважды стрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм (кроме этого, россияне применили там гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы)

Славного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования неподалеку от Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - отмечает командование ООС.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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