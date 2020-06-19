Жители платных камер СИЗО уже заплатили 115 тыс. грн., - Минюст

19 июня, 2020, 12:37

Эти средства пойдут на ремонт бесплатных камер

Об этом сообщает пресс-служба Минюста на странице в Facebook.

"Более 115 тыс гривен за пользование платными камерами уже поступило на счета специальных фондов следственных изоляторов", - говорится в сообщении со ссылкой на слова министра юстиции Дениса Малюськи.

Отмечается, что эти средства пойдут на ремонт бесплатных камер.

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