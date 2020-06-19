 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЖители платных камер СИЗО уже заплатили 115 тыс. грн., - Минюст

Жители платных камер СИЗО уже заплатили 115 тыс. грн., - Минюст


фото: ukrinform
Эти средства пойдут на ремонт бесплатных камер

Об этом сообщает пресс-служба Минюста на странице в Facebook.

"Более 115 тыс гривен за пользование платными камерами уже поступило на счета специальных фондов следственных изоляторов", - говорится в сообщении со ссылкой на слова министра юстиции Дениса Малюськи.

Отмечается, что эти средства пойдут на ремонт бесплатных камер.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

  • Как сообщалось, с начала мая в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными умовами.Зокрема, такие появились в киевском СИЗО
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать