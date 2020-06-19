Женщина новоназначенного министра экологии Абрамовского владеет фирмой, деятельность которой расследует НАБУ - "Схемы"

19 июня, 2020, 17:49

Компания "Киевгидромонтаж", мажоритарным акционером которой является жена министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, фигурирует в деле НАБУ о злоупотреблении властью

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

В 2017 году фирма жены Абрамовского "Киевгидромонтаж" выиграла тендер ГП "Укрводшлях" на ремонт Каневского судоходного шлюза на 20,9 млн грн. Компания должна была заменить ворота этого гидротехнического сооружения на Днепре. Деньги фирма получила, но работы не выполнила. Тогда сказали, что "Укрвошлях" не дал разрешения на выполнение работ.

Впрочем "Укрводшлях" уверял, что указанные работы являются "капитальным ремонтом", а не строительством, ссылаясь на заключение "Укргосстройэкспертизы". Тогда предприятие требовало у Хозяйственного суда взыскать штраф с "Киевгидромонтажа" за ненадлежащее исполнение договора, однако суд отклонил иск. Апелляцию на решение не подавали.

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Отмечается, что НАБУ в январе 2020 года начало уголовное производство из-за вероятных убытков государству. Следователи исследуют действия служащих госпредприятия "Укрводшлях" и ОАО "Киевгидромонтаж".

В НАБУ подтвердили, что существует уголовное дело по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса. Ни одному человеку подозрение не вручили (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.)

Гендиректор "Киевгидромонтажа" Константин Гелюта заявил журналистам, что впервые слышит о об этом производстве.

"Мы не смогли выполнить работы, так как заказчик не получил разрешение на начало выполнения строительных работ. Оборудование было изготовлено, но к монтажу приступить не смогли", - отметил гендиректор, добавив, что оборудование, которое поставляла компании, было качественным.

В государственном предприятии "Укрводшлях" рассказали "Схемам", что планируют создать комиссию, которая проверит качество поставленного "Киевгидромонтажем" оборудования.

Роман Абромовский в комментарии журналистам заявил, что ему ничего не известно об уголовном производстве НАБУ в отношении компании его жены.

"Ничего не известно (об этом уголовное производстве, - ред.) Может и есть, может нет. Я не занимался и не занимаюсь оперативной деятельностью этого предприятия. Возможно и есть какая-то некачественная поставка. Если есть решение суда, что она некачественная, то это известно, если нет - то это оценочное суждение одного из контрагентов", - отметил министр защиты окружающей среды.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, 79% акций ОАО "Киевгидромонтаж" принадлежит Светлане Юрченко - жене Романа Абрамовского, а сам он был членом наблюдательного совета предприятия до весны 2019 года.

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