Зеленский заменил Ермака на Горбулина в наблюдательном совете "Укроборонпрома"
19 июня, 2020, 21:16
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"
Об этом говорится в указе.
Зеленский прекратил полномочия главы Офиса президента Андрея Ермака и ввел первого вице-президента Национальной академии наук Владимира Горбулина в состав наблюдательного совета госконцерна.
Как сообщалось, Ермак был назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в октябре 2019 года.
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