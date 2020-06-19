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Espreso.tvОбществоЗеленский заменил Ермака на Горбулина в наблюдательном совете "Укроборонпрома"

Зеленский заменил Ермака на Горбулина в наблюдательном совете "Укроборонпрома"


фото: АрміяInform
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"

Об этом говорится в указе.

Зеленский прекратил полномочия главы Офиса президента Андрея Ермака и ввел первого вице-президента Национальной академии наук Владимира Горбулина в состав наблюдательного совета госконцерна.

Как сообщалось, Ермак был назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в октябре 2019 года.

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