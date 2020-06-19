Зеленский сменил руководителя ГУД, отправив уволенного чиновника управлять Винницкой ОГА
19 июня, 2020, 16:26
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Борзова с должности Руководителя Государственного управления делами, назначив на должность в.и.о. главы управления Игоря Лысого
Соответствующий указ № 236/2020 обнародован на сайте главы государства.
"Освободить Борзова Сергея Сергеевича от должности Руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте документа.
Зеленский назначил Борзова главой Винницкой областной государственной администрации.
Кроме того, другим указом № 237/2020 Президент постановил "временно возложить исполнение обязанностей Руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя Руководителя Государственного управления делами".
- Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами 1 августа 2019 года.
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