Зеленский сменил руководителя ГУД, отправив уволенного чиновника управлять Винницкой ОГА

19 июня, 2020, 16:26

Соответствующий указ № 236/2020 обнародован на сайте главы государства.

"Освободить Борзова Сергея Сергеевича от должности Руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте документа.

Зеленский назначил Борзова главой Винницкой областной государственной администрации.

Кроме того, другим указом № 237/2020 Президент постановил "временно возложить исполнение обязанностей Руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя Руководителя Государственного управления делами".

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами 1 августа 2019 года.

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