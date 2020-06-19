За сутки в Киеве 92 новых случая заражения коронавирусом, - Кличко

19 июня, 2020, 12:12

18 июня от коронавируса в столице умер один человек, семеро больных госпитализировали в больницы города

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .

Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 92 человека.

Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева.

На сегодня в столице уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

заболели:

49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет

37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет

4 девочки в возрасте от 11 до 16 лет и 2 мальчика, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1332 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 14, Оболонском - 13, Святошинском районе - 12 случаев и в Подольском - 11.

В больницах города с диагнозом коронавирус сегодня находятся 222 пациента, в том числе 7 детей. И 57 человек - с подозрением на COVID-19, в том числе и 5 детей.

47 больных - в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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