За сутки в Киеве 92 новых случая заражения коронавирусом, - Кличко
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .
Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 92 человека.
Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева.
На сегодня в столице уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
- 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет
- 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет
- 4 девочки в возрасте от 11 до 16 лет и 2 мальчика, которым 10 месяцев и 4 года.
В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1332 жители столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 14, Оболонском - 13, Святошинском районе - 12 случаев и в Подольском - 11.
В больницах города с диагнозом коронавирус сегодня находятся 222 пациента, в том числе 7 детей. И 57 человек - с подозрением на COVID-19, в том числе и 5 детей.
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