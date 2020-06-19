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Espreso.tvОбществоЯ не входил в группу, которая защищала Януковича, - Бабиков

Я не входил в группу, которая защищала Януковича, - Бабиков


фото: РБК-Україна
Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков утверждает, что, по версии Генпрокуратуры, он не был защитником экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом Бабиков рассказал в интервью РБК-Украина.

"Что касается Януковича, то да, я принимал участие в суде об избрании ему меры пресечения и подавал несколько процессуальных документов. Но в группу, которая вела дела и осуществляла защиту Януковича, я не входил", - заявил он.

Он заявил, что ГПУ его официально не рассматривала как защитника Януковича.

Напомним, ранее СМИ опубликовали информацию, что Бабиков неоднократно представлял интересы экс-президента Виктора Януковича в суде. Аудио и документы обнародовали журналисты. В январе этого года тогда еще исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила Бабикова своим заместителем.

Он работал адвокатом в объединении Aver Lex, известной защитой экс-президента Виктора Януковича.

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