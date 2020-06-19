Военный, которого Зеленский обозвал "треплом", заявил, что его уволили из ВСУ "за служебное несоответствие"

19 июня, 2020, 20:13

Майора Романа Ковалева, который критиковал президента Владимира Зеленского, уволили из Вооруженных сил

Об этом сам Ковалев сообщил Новынарне.

"Итак, свершилось то, к чему все шло: 18.06.2020 меня уволили из рядов Вооруженных сил Украины за "служебное несоответствие". Наказание за свободу слова", - написал майор запаса.