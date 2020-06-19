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Espreso.tvОбществоВоенный, которого Зеленский обозвал "треплом", заявил, что его уволили из ВСУ "за служебное несоответствие"

Военный, которого Зеленский обозвал "треплом", заявил, что его уволили из ВСУ "за служебное несоответствие"

Майора Романа Ковалева, который критиковал президента Владимира Зеленского, уволили из Вооруженных сил

Об этом сам Ковалев сообщил Новынарне.

"Итак, свершилось то, к чему все шло: 18.06.2020 меня уволили из рядов Вооруженных сил Украины за "служебное несоответствие". Наказание за свободу слова", - написал майор запаса.

  • Напомним, в ВСУ по факту сообщения в соцсетях майора из отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ провели расследование и объявили "строгий выговор".
  • Майор ВСУ Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, подал в суд.
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