Военный, которого Зеленский обозвал "треплом", заявил, что его уволили из ВСУ "за служебное несоответствие"
19 июня, 2020, 20:13
Майора Романа Ковалева, который критиковал президента Владимира Зеленского, уволили из Вооруженных сил
Об этом сам Ковалев сообщил Новынарне.
"Итак, свершилось то, к чему все шло: 18.06.2020 меня уволили из рядов Вооруженных сил Украины за "служебное несоответствие". Наказание за свободу слова", - написал майор запаса.
- Напомним, в ВСУ по факту сообщения в соцсетях майора из отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ провели расследование и объявили "строгий выговор".
- Майор ВСУ Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, подал в суд.
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