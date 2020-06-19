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Espreso.tvОбществоВакарчук жалел, что не участвовал в президентской гонке, - Рудик

Вакарчук жалел, что не участвовал в президентской гонке, - Рудик


фото: slovoidilo.ua
Председатель партии "Голос" Кира Рудык считает, что народный депутат Святослав Вакарчук жалел о своем решении не идти на выборы президента Украины в 2019 году

Об этом она заявила в интервью 24 каналу.

"Он жалел, как все разрешилось. То есть, что происходит в стране сейчас. И я думаю, каждый из нас думал: "А что бы я мог изменить, если бы я поступил иначе", - пояснила Рудык.

На вопрос журналистки: "Он думает, если бы тогда пошел на выборы, то могло бы быть что-то по-другому?", она ответила: "Мы говорили о том, что каждый из нас мог бы что-то сделать, чтобы сейчас не было вот такой ситуации".

Рудык отметила, что речь идет о реванше, старых людях во власти и переговорах с Россией.

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