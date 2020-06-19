Вакарчук жалел, что не участвовал в президентской гонке, - Рудик
19 июня, 2020, 21:03
Председатель партии "Голос" Кира Рудык считает, что народный депутат Святослав Вакарчук жалел о своем решении не идти на выборы президента Украины в 2019 году
Об этом она заявила в интервью 24 каналу.
"Он жалел, как все разрешилось. То есть, что происходит в стране сейчас. И я думаю, каждый из нас думал: "А что бы я мог изменить, если бы я поступил иначе", - пояснила Рудык.
На вопрос журналистки: "Он думает, если бы тогда пошел на выборы, то могло бы быть что-то по-другому?", она ответила: "Мы говорили о том, что каждый из нас мог бы что-то сделать, чтобы сейчас не было вот такой ситуации".
Рудык отметила, что речь идет о реванше, старых людях во власти и переговорах с Россией.
- Напомним, 11 июня народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий.
- 18 июня ВР не поддержала сложение депутатского мандата Вакарчуком.
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Вакарчук написал заявление о выходе из фракции.
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