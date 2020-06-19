В зоне ООС российский снайпер убил 22-летнего военного с Харьковщины
Об этом сообщил Нововодолажский поселковый голова Александр Есин, информирует Общественное.
По его словам, старший солдат погиб вечером 18 июня.
"Сегодня его только доставят в морг в Константиновку (город в Донецкой области, - ред.), а завтра, может, только привезут сюда. Есть у него отец. Мать в прошлом году умерла. И есть бабушка", - сказал Есин.
По словам Есина, поселковый совет поможет семье с расходами на погребение, часть - покроет Минобороны.
Он также добавил, что планируется установить памятный знак и мемориальную доску.
По информации представителя Минобороны в Харьковской области Виталия Саранцева, похороны погибшего состоятся в Новой Водолаге в воскресенье, 21 июня, в 11:00.
Как рассказал военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин, Коваленука призвали по контракту в 2017 году.
"Он наводчик-оператор разведывательного подразделения 54-й отдельной механизированной бригады", - сказал Калгушкин.
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