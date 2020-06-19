В Ирландии женщина выздоровела от COVID-19 после 79 дней на аппарате ИВЛ
19 июня, 2020, 22:33
В Ирландии из реанимации выписали пациентку после того, как она провела 79 дней на аппарате искусственной вентиляции легких, это рекордный срок
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Коронавирус у Мэри Салливан выявили в марте, когда она попала в больницу с сердечным приступом. С тех пор без помощи ИВЛ Мэри не могла дышать. Медики называют ее выздоровление чудом.
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