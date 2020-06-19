 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ирландии женщина выздоровела от COVID-19 после 79 дней на аппарате ИВЛ

В Ирландии женщина выздоровела от COVID-19 после 79 дней на аппарате ИВЛ

В Ирландии из реанимации выписали пациентку после того, как она провела 79 дней на аппарате искусственной вентиляции легких, это рекордный срок

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Коронавирус у Мэри Салливан выявили в марте, когда она попала в больницу с сердечным приступом. С тех пор без помощи ИВЛ Мэри не могла дышать. Медики называют ее выздоровление чудом.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать